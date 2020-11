Jurgen Klopp zły po meczu z Brighton: To bardzo niebezpieczne dla piłkarzy

Spotkanie na The Amex lepiej rozpoczęli obrońcy tytułu, ale to Brighton stanęło przed świetną okazją w 20. min. Po faulu w polu karnym do "jedenastki" podszedł Neal Maupay, ale przestrzelił. Liverpool przyspieszył, co zaowocowało golem Mohameda Salaha - po analizie VAR sędzia nie uznał jednak bramki, bo doszukał się milimetrowego spalonego. - Jeśli wystawał palec u nogi, jest spalony - podkreślił później Juergen Klopp.

Po pierwszej bezbramkowej połowie w drugiej odsłonie goście znów nacierali, ale Mewy dzielnie się tego dnia broniły. Jak problem to The Reds mogą jednak liczyć ostatnio na Diego Jotę - nowy nabytek klubu z Anfield w 60. minucie trafił do siatki i była to czwarta bramka Portugalczyka w czwartym kolejnym meczu z rzędu. W 84. minucie trafił Sadio Mane, ale gol Senegalczyka nie został uznany po ewidentnym spalonym.