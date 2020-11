Juliusz Bolek: Wielka moc zaufania, które jest fundamentem

Zaufanie jest również bardzo istotnym elementem relacji w miejscu pracy. W zespołach zadaniowych, szczególnie w tych, w których konieczne jest poleganie jednych osób na drugich. Bez zaufania pracowników do siebie, niektórych prac w ogóle nie da się wykonać. W warsztatach pracowników, trenerzy sprawdzają poziom zaufania w zespołach. Ono ma znaczenie zarówno dla jakości pracy jak i ogólnej atmosfery w przedsiębiorstwie.

Zaufanie jest także ważne w relacjach w miejscu pracy. Pracownicy mają potrzebę ufania pracodawcy, że zapewni on odpowiednie warunki pracy i jest ona legalna oraz, że po jej wykonaniu zostanie wypłacone adekwatne wynagrodzenie. Z drugiej strony przedsiębiorcy muszą ufać zatrudnionym, że wykonają oni powierzone im zadania jak najlepiej, zgodnie z zasadami i przepisami.

Jak ważne jest zaufanie najlepiej dowodzi koncepcja zarządzania przez zaufanie (zarządzanie zaufaniem, ang. trust management, management by trust, management through trust). Jest to zbiór działań kreowania systemów i metod, które pozwalają uzależnionym jednostkom dokonywać ocen i decyzji odnoszących się do niezawodności potencjalnych operacji zawierających ryzyko, a także umożliwiających ich uczestnikom i właścicielom systemów wzrost i stosowne reprezentowanie wiarygodności własnej oraz ich systemów.