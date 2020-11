Juliusz Bolek: Unia wypowiedziała wojnę plastikowi

Unia Europejska w końcu wzięła się za plastik! Zostały opracowane normy dotyczące jego recyclingu i Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP). Jest to zestaw przepisów, które nakładają na przedsiębiorców, pakujących swoje produkty w plastikowe opakowania, obowiązki związane z ochroną środowiska.

Dyrektywa Unii Europejskiej Single Use Plastics określa m. in. poziomy w zakresie selektywnej zbiórki w celu recyklingu butelek z tworzyw sztucznych po napojach, wynoszące: 77 proc. do 2025 r. i 90 proc. do 2029 r. Przepisy wymagają, że od 2025 r. wszystkie butelki plastikowe muszą być wykonane w minimum 25 proc. z materiału pochodzącego z recyklingu, a od 2030 r. w 30 proc. Do tego już od 1 stycznia 2021 r. państwa członkowskie Unii Europejskiej będą odprowadzać do budżetu unijnego wpłaty od niepoddanych recyklingowi tworzyw sztucznych.