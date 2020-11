Juliusz Bolek: Śmieciu nasz powszedni, czyli słowo o recyclingu

Pierwszym krokiem Chin był zakaz importu odpadów z tworzyw sztucznych. Teraz krok drugi: walczą z jednorazowymi, plastikowymi opakowaniami i dodatkami. Na pierwszy ogień poszły „reklamówki” – cienkie, plastikowe torebki (do 25 mikrometrów grubości). Od 2021 roku mają być zakazane w tzw. większych miastach, a od 2022 roku w mniejszych ośrodkach miejskich. Od 2025 roku ma obowiązywać całkowity zakaz ich używania. Od 2021 roku w chińskiej gastronomii ma również pojawić się zakaz używania plastikowych rurek.

To nie wszystko. Plastikowych opakowań nie będzie można używać do pakowania przesyłek pocztowych,. Od 2025 roku hotele dostaną zakaz używania jednorazowych przedmiotów z tworzyw sztucznych. Celem tych wszystkich działań ma być zmniejszenie zużycia plastiku o 30 proc.

Wszystkie te zapowiedzi pokazują, że Chiny naśladują działania Unii Europejskiej. Z pewnością jest to krok w dobrym kierunku. Udowadnia to również, że działania podejmowane w Europie skłaniają do refleksji inne kraje. To, że dotyczy to Chin, państwa w którym żyje ponad 1.400.000.000 ludzi ma nie tylko wymiar społeczny, ale również wymierny efekt w skali globu, bo oto oznacza, że plastiku wyrzeknie się 20 proc. światowej populacji. Dla porównania działania podejmowane w Europie odnoszą się tylko do 446.000.000 mieszkańców.