Juliusz Bolek: Sklep Żabka – podróż w przyszłość

Mam wrażenie, że tylko klienci się nie zmienili. Może wzrosły ich wymagania? Jednak idea, że przychodzą do sklepu aby nabyć określone towary pozostała ta sama. Handlowcy prześcigają się jednak w pomysłach jak ich przyciągnąć właśnie do konkretnego obiektu. Skok rewolucyjny wykonała sieć Żabka, która otworzyła obiekt sklepowy nowej generacji.

Sklep Żabka nowego formatu wykorzystuje w 100 proc. energię odnawialną. Jest to samodzielny pawilon na warszawskiej Białołęce. Poza funkcją sklepową stanowi laboratorium rozwiązań, które mają być zastosowane także w innych sklepach tej sieci.

Już przed wejściem do Żabki jest inaczej. Po pierwsze na parkingu są stanowiska EKOmat do ładowania aut elektrycznych. Przed sklepem czeka solarna półka do bezprzewodowego ładowania smartfonów. Przed budynkiem znajduje się także automat do segregacji plastikowych butelek. Na zewnątrz zastosowano antysmogową kostkę brukową, która posiada fotokatalityczną powierzchnię składającą się z nanocząsteczek dwutlenku tytanu. Jedna ze ścian sklepu z zewnątrz jest „obłożona” wertykalną łąką, składającą się z roślin pochłaniających kurz i smog.