Juliusz Bolek: Przebudzenie świadomości klientów

Wszystkie skutki pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 są trudne do przewidzenia. Większość z nich jest oceniana negatywnie. Okazuje się, że zjawisko ma na przykład pozytywny wpływ na wzrost patriotyzmu konsumenckiego.

W 2020 roku ARC Rynek i Opinia przeprowadziło badania, z których wynika, że przed wybuchem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na pochodzenie produktów uwagę zwracała jedynie połowa Polaków. Były to przede wszystkim osoby po 45 roku życia. W 2020 r. ponad 60 proc. Polaków deklaruje chęć pomocy polskim przedsiębiorstwom w czasie pandemii korona wirusa. Aż 90 proc. z nich ma już nawet sposób na to, jak chce to robić, a mianowicie częściej kupować polskie produkty.

Zwiększenie zainteresowania konsumentów wyrobami produkowanymi w Polsce determinowane jest poczuciem potrzeby wsparcia polskich producentów. Ciekawe jest również to, że 50 proc. ankietowanych jest dodatkowo przekonana, że polskie produkty są bezpieczniejsze. Tak znaczące przebudzenie świadomości konsumentów jest ogromnie ciekawe. Coraz więcej osób dostrzega, że ich osobiste, detaliczne decyzje w sklepach mają wpływ na kondycję polskiej gospodarki oraz miejsca pracy. Jest to chyba też echo poczucia obywateli, że przy urnach wyborczych liczy się każdy głos.