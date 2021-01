Juliusz Bolek: Portraits of Polish Entrepreneurs będzie promować Polskę

Książka „Poczet przedsiębiorców polskich” to biograficzna opowieść o polskich inwestorach i twórcach biznesu od czasów średniowiecza aż do 1939 roku. Wybrano przedstawicieli z następujących okresów historycznych: „Czasy Piastów i Jagiellonów”, „Czasy wolnej elekcji”, „Czasy stanisławowskie”, „Pierwsza połowa XIX wieku”, „Druga połowa XIX wieku”, „Dwudziestolecie międzywojenne”. Każdemu okresowi poświęcone jest słowo wstępne, przybliżające losy gospodarcze Polski. Z książki można się dowiedzieć m.in., że pierwsze wielkie fortuny na ziemiach polskich powstawały dzięki handlowi żywnością oraz surowcami (sól), że I Rzeczpospolita intensywnie rozwijała się gospodarczo przed ostatecznym upadkiem, a Królestwo Polskie na początku swojego bytu pod berłem carów stało się najbardziej uprzemysłowioną częścią Imperium Rosyjskiego. Wydawnictwo „Poczet przedsiębiorców polskich” składa się z biogramów przedsiębiorców, innowatorów biznesu, którzy mieli znamienny wkład w kształtowanie polskiej gospodarki. Publikacja zawiera teksty o ponad 70 osobach. Są tutaj tak głośne nazwiska, jak Mikołaj Kopernik, Leopold Kronenberg, Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki, Stanisław Staszic czy Władysław Grabski, ale także te mniej znane, jak Uriel Górka, Hieronim Pinocci czy Anna Jabłonowska, Pieter Stadnicki czy Aleksander Hertz. W książce znalazły się sylwetki polskich arystokratów, mieszczan, Niemców, Żydów czy Ormian. Książka „Poczet przedsiębiorców polskich” jest bogato ilustrowana, również fotografiami i reprodukcjami, które rzadko pojawiały się w dotychczasowych publikacjach.

Teraz „Poczet przedsiębiorców polskich” został przetłumaczony na język angielski i publikacja została wydana pod tytułem „Portraits of Polish Entrepreneurs”. Na początku 2021 roku rusza akcja promocyjna historii polskiej przedsiębiorczości za granicą. Zadaniem jest promocja Polski. „Portraits of Polish Entrepreneurs” to doskonały upominek dla zagranicznych przyjaciół czy biznesowych partnerów, a także przewodnik po polskiej historii od mniej znanej strony: sukcesu i wkładu w rozwój Europy.