Juliusz Bolek: Łempicka nowym promotorem Polski na świecie

Cyberpunk 2077 premiera 10 grudnia, a my mamy dla Was filmy, które warto obejrzeć, aby lepiej poczuć klimat gry

Premiera gry Cyberpunk 2077 zbliża się wielkimi krokami. To najbardziej wyczekiwana gra roku, ale to nie oznacza, że spełni ona wszystkie oczekiwania. Grywalność na pewno będzie najważniejsza, ale warto przekonać się, czy fabuła i klimat będzie Wam odpowiadał. Jak to zrobić? Najlepiej sięgnąć po literaturę, np. po książki Philipa K. Dicka. Ale jeżeli nie mamy nadmiaru czasu, to warto obejrzeć filmy, w których czuć klimat cyberpunk. KLIKNIJ W GALERIĘ i sprawdź, co proponujemy.