Juliusz Bolek: Kondycja fizyczna potrzebna od zaraz

Aktywność fizyczna w dobie pandemii COVID-19. Ile minut dziennie warto poświęcać na ćwiczenia, by zrównoważyć siedzący tryb życia?

Aktywność fizyczna z powodu trwającej pandemii COVID-19 zeszła na drugi plan. Nie sprzyja jej zdalny tryb pracy, zalecenia o transporcie za pomocą samochodu ani zamknięcie siłowni i klubów fitness. Warto jednak mimo wszystko postarać się, by każdego dnia poruszać się chociaż przez kilkadziesiąt minut, gdyż aktywność fizyczna chroni przed rozwojem poważnych chorób cywilizacyjnych, takich cukrzyca, nadciśnienie tętnicze czy depresja! Kilkadziesiąt, czyli ile? Odpowiedzi dostarczyły wyniki nowego badania, które ukazało się na łamach czasopisma British Journal of Sports Medicine, które są zgodne z zaleceniami WHO.