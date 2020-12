Juliusz Bolek: Kolej na przyszłość, czyli infrastruktura kolejowa w Polsce

Instytut Biznesu ogłosił raport „Stan i perspektywy rozwoju polskiej kolei”. Opisuje on aktualną sytuację, uwarunkowania oraz możliwości rozwoju i zagrożeń jakie stoją przed tą branżą. Zaakceptowana perspektywa budżetowa Unii Europejskiej na lata 2021-2027 przyznaje Polsce widuje 66.800.000.000 euro w ramach polityki spójności. Do tego dochodzą jeszcze pieniądze tzw. Funduszu Odbudowy, którego zadaniem jest łagodzenia skutków pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Unia Europejska oczekuje od swoich członków odejścia w perspektywie do roku 2050 roku od komunikacji z wykorzystaniem paliw płynnych, na rzecz transportu kolejowego i wodnego. Transport drogowy ma być wykorzystywany do przewozu towarów na odległość do 300 km. Dla Polski spełnienie takich wymagań to gigantyczne wyzwanie.

Polska planuje gigantyczne inwestycje w ramach tzw. sieci TEN-T, w tym projekty szynowe tj. Rail Baltica, linia kolejowa E59 czy Rail-2 Sea. Projekty powinny być zrealizowane do 203O roku. Te inwestycje potrzebują zarówno gigantycznych pieniędzy. Te w znaczącej części zapewniają fundusze europejskie. Projekty wymagają też ogromnego zaangażowania koncepcyjnego i potencjału realizacyjnego. Tutaj powstają wątpliwości.