Julia Przyłębska: Jesteśmy atakowani, ale sędziowie nie ulegną presji

Komisja Europejska zdecydowała o uruchomieniu wobec Polski procedury ws. uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z ostatnim orzecznictwem polskiego TK.

Pytana w TVP Info o tę decyzję prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska podkreśliła, że polski TK to instytucja niezawisła.

– Komisja Europejska zwraca się do rządu polskiego. W Polsce mamy trójpodział. Mamy władzę ustawodawczą, wykonawczą i władzę sądowniczą. Trzy niezależne od siebie podmioty i teraz komisarz i Komisja Europejska zwraca się do polskiego rządu i mówi, proszę, aby Trybunał Konstytucyjny, nie wiem zmienił swoje orzeczenie, aby orzekał inaczej. To trochę tak wygląda jakby Komisja Europejska oczekiwała, że polski premier, może wzorem pani kanclerz Angeli Merkel, zaprosi na obiad 15 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, posadzi i powie "mamy życzenie z Unii Europejskiej, żebyście orzekali tak i tak" – stwierdziła.