„Judasz” Amosa Oza i Adama Sajnuka – traktat o Izraelu i o człowieczeństwie

Lubię wyobraźnię i wrażliwość Adama Sajnuka, dyrektora Teatru WARSawy. Nie zawsze interesuje go najbardziej to co mnie. Tyle że on jest w stanie mnie zarazić w teatrze swoimi pasjami, pytaniami, rozterkami, także preferowanymi tematami.

Dopiero co chwaliłem jego „Świństwo”, rzecz cokolwiek obsesyjną, a przecież niejednoznaczną, naznaczoną tajemnicą. Ale to była miniaturka, przyczynek rozważań o kryzysie zachodniej cywilizacji. Tym razem Sajnuk funduje nam „Judasza”, trzy i półgodzinną adaptację powieści izraelskiego pisarza Amosa Oza. Ten spektakl ma wymiar epopei, chociaż jest rozpisany jedynie na trzy osoby i opisuje ich wzajemne relacje w ciągu zaledwie kilku miesięcy. W tle jest i kawał historii, i zawikłane ludzkie relacje z przeszłości.

Jednak bliski nam świat

Mamy efektowne piętrowe dekoracje Katarzyny Adamczyk. Bohaterowie wciąż się wspinają na jakieś drabinki, pojawiają na daszkach, to znów sami przesuwają fasady swoich pokoików. Towarzyszy tym wędrówkom wspaniała muzyka Michała Lamży – motywy żydowskie ze swoją żywiołową orientalnością przeplatają się ze światowymi standardami, z klasycznymi motywami popkultury. Sporo w tym muzycznym tle groteski, przerysowania, ale raz za razem przebija się też liryzm, przenikliwy smutek.

W tej muzyce jest spójnie przedstawiany, choć wielobarwny świat. On się ujawnia jednak przede wszystkim w słowach. W Jerozolimie roku 1959 student Szmuel Asz ma się opiekować starym człowiekiem, przykutym do wózka Waldem Gerszonem. Obaj uwielbiają mówić, ich chaotyczne dysputy to oś tej adaptowanej dla teatru przez Sajnuka opowieści. Trzecia postać, Atalia, wdowa po synu Walda, nie mówi tyle co oni, ale w sumie dramat mniej jest budowany zwrotami akcji (choć mamy ich kilka), bardziej ustawicznym dialogiem, także monologiem, wspomnieniami, wrażeniami, tylko czasem metaforami ruchowymi, pantomimą, samą obecnością postaci.