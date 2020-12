Juan Carlos chce się dogadać z hiszpańskim fiksusem. Prawnicy byłego króla proponują spłatę pół miliona euro

Ostateczny werdykt w sprawie transferu Grosickiego. "Turbo" nie zostanie zawodnikiem Nottingham Forest

To już pewne. Transfer Kamila Grosickiego do Nottingham Forrest nie został zatwierdzony. "Grosik" przynajmniej do stycznia pozostanie zatem piłkarzem West Bromwich Albion, gdyż wyczerpała się droga odwoławcza od decyzji English Football League.