Jóźwiak chce odejść do Derby. Boniek: Gdyby odszedł za rok, to kosztowałby ok. 20-30 mln euro

Reprezentant Polski na antenie Polsatu Sport wyznał wprost, że jego czas w Poznaniu dobiegł końca. Dla 22-latka mecz z Bośnią był trzecim występem w kadrze - pierwszym w pełnym wymiarze czasowym. Od kilku dni media informują o zainteresowaniu Derby County. Jóźwiak miałby trafić do zespołu z zaplecza Premier League. Kolejorz ma dostać za piłkarza co najmniej cztery miliony euro.

- Wiadomo, że otwarcie mówię, jaki jest mój cel. Chciałbym odejść, ale Lech Poznań to mój klub, jestem wychowankiem i Lech wiele dla mnie zrobił. Jeżeli będę musiał zostać, to nie stanie się nic złego. Będą następne okienka transferowe. Ale, tak jak mówię, moim celem jest odejść już teraz - powiedział Kamil Jóźwiak.

- Jutro, pojutrze Jóźwiak pójdzie do Derby County. Jak słyszę, wszystko jest gotowe. Gdyby jeszcze przez rok grał w Lechu Poznań, byłyby mistrzostwa Europy, to poszedłby za około 20-30 milionów euro, a nie 4 czy 5. Ale jeśli dzisiaj klub potrzebuje 4-5 mln euro, to nie ma innej możliwości, musi zawodnika sprzedać - powiedział w rozmowie z RMF FM Zbigniew Boniek, prezes PZPN.

Jóźwiak w Lechu zagrał łącznie 122 spotkania, w których zdobył 17 goli i zanotował 15 asyst. Klub z Poznania od dawna słynie z promowania młodych polskich piłkarzy i sprzedawania ich na zachód. Zagrasz dla nas co najmniej sto spotkań, to możesz odejść - taka ponoć jest polityka "Kolejorza" w temacie młodych piłkarzy. Jóźwiak spełnia więc ten wymóg. Jeśli trafi do Derby, to trafi do dziesiątej drużyny poprzedniego sezonu Championship. Po raz ostatni w Premier League "Barany" grały w sezonie 2007/2008.