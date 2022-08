Jose Mourinho na wylocie. Najgorszy start Manchesteru United od 1972 roku. Czy The Special One wytrzyma na Old Trafford?

To, widzisz to (trzy palce podniesione do góry)? Przegraliśmy 0:3. Trzy. Tyle razy wygrałem Premier League jako trener, więcej niż wszyscy aktywni szkoleniowcy razem wzięci. Trzy razy ja, a oni tylko dwa. Okażcie mi trochę szacunku - wybuchł na pomeczowej konferencji prasowej Jose Mourinho.

Pod jego wodzą Manchester United zaliczył kompletny falstart. W dotychczasowych trzech meczach ligowych jego podopieczni zdobyli tylko trzy punkty, przegrywając z Brighton oraz Tottenhamem. Po raz pierwszy od 1972 roku Czerwone Diabły przegrały dwa z pierwszych trzech spotkań.

To jednak nie koniec niechlubnych rekordów. Po raz pierwszy od siedmiu lat United przegrało dwa mecze z rzędu na Old Trafford, tracąc w obu po przynajmniej trzy bramki, a porażka 0:3 z Tottenhamem była największą w karierze Jose Mourinho w meczach u siebie.