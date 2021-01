Jonathan Finer, były pracownik administracji obamy oraz funduszu inwestycyjnego dostanie stanowisko w administracji Bidena

Jonathan Finer był także autorem przemówień dot. polityki zagranicznej ówczesnego wiceprezydenta Bidena oraz szefem sztabu i dyrektorem ds. planowania polityki sekretarza stanu Johna Kerry'ego. Finer rozpoczął swoją karierę jako korespondent prasowy dla The Washington Post w Azji i zajmował się wieloma konfliktami zbrojnymi, w tym wojną w Iraku.

Jonathan Finer dołączył do administracji Obamy w 2009 roku, gdzie został powołany na stanowisko szefa sztabu Białego Domu i Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W Białym Domu pełnił również funkcję specjalnego doradcy na region Bliskiego Wschodu wiceprezydenta Josepha R. Bidena, a następnie jako doradca zastępcy szefa ds. bezpieczeństwa narodowego Antony'ego Blinkena.

Przed powołaniem na stanowisko szefa sztabu i dyrektora ds. planowania polityki w Departamencie Stanu, Finer pełnił wcześniej funkcję zastępcy szefa sztabu ds. polityki.

Po zakończeniu pracy w Departamencie Stanu, Finer dołączył do nowojorskiej firmy inwestycyjnej Warburg Pincus, w której pracował aż do czasu powołania do administracji Biden-Harris na stanowisku wiceszefa działu ds. ryzyka politycznego i polityki społecznej.

Wcześniejsza nominacja dotyczyła Anthony’ego Blinkena, który będzie pełnił funkcję sekretarza stanu. Blinken jest synem założyciela jednego z największych na świecie funduszy inwestycyjnych Warburg Pincus, Donalda Blinkena, który w Polsce posiada sieć 180 aptek Gemini.

Fundusz Blinkena kupił apteki w 2015 roku. Rozwinął sieć do ponad 180 punktów stacjonarnych i największej w kraju apteki internetowej. Rok temu zamierzał je sprzedać. Wtedy oszacowano wartość biznesu na 2,5 mld zł. Do transakcji jednak nie doszło.