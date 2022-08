Jolanda Neff wygrała zawody Pucharu Świata w La Bresse. Maja Włoszczowska dziewiąta

To był kolejny wyścig i kolejny atomowy start Jolandy Neff z Kross Racing Team. Szwajcarka już po rundzie rozbiegowej miała 29 sekund przewagi nad resztą stawki i nic nie zapowiadało późniejszych emocji. Na pierwszej rundzie jednak rozpoczęły się problemy Neff, która złapała „kapcia” i musiała zatrzymać się w strefie technicznej na wymianę koła. Wykorzystały to rywalki, w tym Annika Langvad, z którą to Neff walczyła o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Maja Włoszczowska po słabszym starcie przyspieszyła i odrabiała kolejne pozycje. Pogoń przerwały problemy techniczne i konieczność przystanku w boksie.

W tym momencie na przedzie jechała Langvad przed Pauline Ferrand-Prevot i Emily Batty, a Neff „odjeżdżała” klasyfikacja generalna. Druga runda skończyła się niespodziewanymi problemami Langvad i Neff. Obie złapały po kapciu i odnotowały kolejne straty do rywalek.