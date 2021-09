John Bellinger III: Zamachy 11 września 2001 r. zburzyły poczucie bezpieczeństwa. Na stałe

Jak pan zapamiętał 11 września 2001 r.?

To było bardzo mocne, osobiste przeżycie. Znajdowałem się akurat w tym momencie w pokoju dowodzenia w Białym Domu, gdy pojawiły się pierwsze informacje o atakach. Byłem wtedy doradcą prawnym Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA. Właśnie mieliśmy zacząć naszą cykliczną odprawę. Nagle zaczęły napływać do nas kolejne informacje o tym, co się dzieje, o tym, że samoloty uderzają w World Trade Center, Pentagon. Że kolejny spadł gdzieś w Pensylwanii. To był przerażający dzień, ale też bardzo zajęty. Do jego końca nie udało mi się wyjść z pokoju dowodzenia.

Miał pan prawo myśleć, że w tym miejscu wie właściwie wszystko - gdy nagle w jednym momencie okazało się, że nie wie właściwie niczego, nie ma pojęcia, co się dzieje w USA. Jakie to uczucie znaleźć się w takiej sytuacji?

Rzeczywiście, kompletnie nie wiedzieliśmy, co się właściwie dzieje. Gdy pierwszy samolot uderzył w wieżę World Trade Center, dotarły do nas zdjęcia z tego wydarzenia - ale wydawało się, że to niewielka maszyna. Zresztą w przeszłości taka sytuacja miała miejsce, gdy awionetka uderzyła w Empire State Building. Ale gdy kolejny samolot uderzył w drugą wieżę WTC, stało się oczywiste, że to już nie przypadek, tylko celowe działanie. Nagle po Białym Domu zaczęły krążyć doniesienia o tym, że nad Stanami Zjednoczonymi krążą dziesiątki albo nawet setki samolotów, które zostały porwane i za chwilę uderzą w wybrane cele.