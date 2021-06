Joga lekiem na zbolały kręgosłup i umysł. "Na jogę trafiają często osoby, które po prostu chcą poczuć się lepiej"

Joga to system filozoficzny stworzony kilka tysięcy lat temu w Indiach, a za jego twórcę uważa się Patańdźalego. Słowo joga w sanskrycie oznacza „jedność” i chodzi tu o zjednoczenie ciała, umysłu i ducha. Aby to osiągnąć, joga proponuje nam wiele różnorodnych ćwiczeń: medytację, pranajamę (ćwiczenia oddechowe), asany (ćwiczenia fizyczne), a także praktyki etyczne (tzw. jamy i mijamy, czyli zestawy zasad obejmujące nasze zachowanie względem siebie oraz innych osób).

Na początku XX wieku joga trafiła do USA, a potem do Europy i wciąż dynamicznie się rozwija. Głównymi stylami jogi, które możemy spotkać w szkołach jogi i klubach fitness, są: ashtanga, sivananda, vinyasa krama czy kundalini. Wraz z rosnącą popularnością jogi powstają kolejne jej odmiany, które do tradycyjnych technik dodają nowoczesne lub nietypowe narzędzia pracy z ciałem, są to np. bikram joga (inaczej hot joga popularna szczególnie w USA), acrojoga, joga śmiechu, power joga i wiele innych.