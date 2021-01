Joe Biden zaprzysiężony na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Będę prezydentem wszystkich Amerykanów

Do tej pory było tak, że w momencie przekazywania obejmowania władzy przez nowego prezydenta oficer z czarna teczką zwierającą atomowe kody opuszczał ustępującego urząd prezydenta, zbliżał się do nowego lokatora Białego Domu i sprawa została załatwiona.

Potem prezydent Joe Biden wygłosił przemówienie, w którym często padało słowo jedność.

Będę prezydentem wszystkich Amerykanów. Będę walczył równie mocno o tych, którzy na mnie nie głosowali co o tych, którzy mnie wsparli – powiedział Joe Biden już jako 46. prezydent Stanów Zjednoczonych.

Odniósł się do niedawnych zamieszek na Kapitolu i zapewnił, że demokracja nie zostanie wypędzona przez zamieszki. Stojąc przed Kapitol, przed którym przemawiał. Wspomniał, że ukończono go w czasie wojny domowej. Wspominał liczne marsze na rzecz równości czarnoskórych i dodał, że właśnie dzisiaj osoba czarnoskóra jako pierwsza wiceprezydentem USA. Nie mówcie mi, że coś nie jest możliwe, dodał

Powinniśmy być jak sąsiedzi, nie jak przeciwnicy. Wielokrotnie padało z jego ust słowo jedność, najważniejsze w jego przesłaniu, jako nadzieja i sposób na likwidację obecnego podziału Ameryki.

Pod jego rządami Ameryka ma się odnowić, a za największe swoje wyzwanie uznał właśnie zjednoczenie kraju. Bo tylko wtedy można zrobić wielkie i ważne rzeczy. Możemy dać ludziom pracę, posłać dzieci do bezpiecznych szkół, możemy zapewnić sprawiedliwość rasowa. Ameryka może być siła na rzecz dobra na świecie – zapewniał.

Wspomniał o stojących przed nim i przed całym krajem wyzwaniach. Zaliczył do nich kryzys środowiskowy, wewnętrzny terroryzm i ekstremizmie. I wtedy po raz kolejny padało słowo jedność.

Wspomniał wreszcie o straszliwej pandemii koronawirusa, która zabiła już 400 tysięcy Amerykanów. To były matki, ojcowi, córki, znajomi, mówił prezydent i poprosił wszystkich zebranych i cichą modlitwę, by uczcić ich pamięć.