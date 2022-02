Joe Biden wzywa Amerykanów do natychmiastowego wyjazdu z Ukrainy

- Amerykańscy obywatele powinni wyjechać już teraz. To nie jest tak, że mamy do czynienia z organizacją terrorystyczną. Mamy do czynienia z jedną z największych armii na świecie. To zupełnie inna sytuacja i sprawy mogą szybko wymknąć się spod kontroli – mówił Biden w NBC. Na pytanie, jaki scenariusz mógłby skłonić go do wysłania wojsk na ratunek uciekającym Amerykanom, Biden odpowiedział przecząco. Jak zaznaczył, nie wyśle na Ukrainę wojsk, bo „kiedy Amerykanie i Rosjanie zaczną strzelać do siebie, będziemy mieć wojnę światową”.

NBC zauważa, że w czwartek Departament Stanu wydał ostrzeżenie, że USA „nie będą w stanie ewakuować obywateli amerykańskich w przypadku rosyjskich działań wojskowych w dowolnym miejscu na Ukrainie”. Jeszcze 23 stycznia Departament w komunikacie dot. Ukrainy pisał, że obywatele USA „powinni rozważyć” wyjazd, a teraz zmieniono to na „już powinni wyjechać”.