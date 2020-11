Joe Biden wydaje się pewniakiem w Pensylwanii, ale na oficjalne wyniki możemy poczekać jeszcze nawet kilka dni (VIDEO)

Niewielka różnica między rywalami oraz spora liczba głosów, która pozostała do przeliczenia sprawiają, że jest zbyt wcześnie, aby powiedzieć, kto wygra w tym stanie. Jeśli wygranym będzie Biden, to zostanie prezydentem.

Z badań bowiem wynika, że większość przesyłanych pocztą głosów ( ok. 70 proc.), jako wygranego wskazują kandydata Demokratów, czyli Joe Bidena.

Do przeliczenia pozostało kilkadziesiąt tysięcy głosów, które nadesłano pocztą, a to oznacza, że większość z nich oddana była na Bidena.

Kandydat Demokratów do Białego Domu ma w Pensylwanii około 29 tysięcy głosów przewagi nad prezydentem Trumpem.

Jednak późnym wieczorem w czwartek jego przewaga stopniała do 24 tysięcy głosów, dzięki przeważającej liczbie głosów oddanych na korzyść Bidena. Wreszcie doszło do kolejnej zmiany, na czoło pojedynku wysunął się z niewielką przewagą Biden.

Policzyliśmy już przytłaczającą większość głosów, ale ponieważ jest to wyrównany pojedynek, nie wszystko jest jeszcze jasne – mówiła Boockvar.

Może się jednak okazać, że zajdzie konieczność ponownego przeliczenia głosów. To mogłoby oznaczać odroczenie ostatecznego wyniku o kilka dni.

Zgodnie z prawem obowiązującym w Pensylwanii, w przeciwieństwie do innych stanów, takich jak na przykład Teksas, urzędnicy wyborczy nie mogą przetwarzać kart do głosowania przesyłanych drogą pocztową do dnia wyborów.

Jeśli różnica między kandydatami jest mniejsza niż pół punktu procentowego, prawo stanowe nakazuje przeprowadzenie ponownego przeliczenia głosów.

W wyborach w 2016 roku, kiedy głosowanie przez pocztę nie było z powodu koronawirusa tak masowe, jak obecnie, zwycięstwo Donalda Trumpa nad Hillary Clinton w Pensylwanii zostało ogłoszone przez Associated Press o 1.35 w nocy 9 listopada po dniu wyborów.

Władze Pensylwanii obawiają się, że w tej nerwowej atmosferze może dojść do wybuchu niepokojów.

Policja w Filadelfii poinformowała o aresztowaniu dwóch mężczyzn za brak pozwolenia na noszenie broni. Kręcili się oni w pobliżu stanowego centrum kongresowego, w którym liczono głosy.