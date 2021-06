Joe Biden rozmawia z Władimirem Putinem w Szwajcarii. Genewa przypomina oblężoną twierdzę, porządku strzegą policjanci i wojsko

Jest to pierwsze od 2018 roku spotkanie przywódców USA i Rosji, kiedy to Putin spotkał się w Helsinkach z poprzednikiem Bidena, Donaldem Trumpem. Bidena i Putina przywitał w wilii La Grange nad jeziorem genewskim prezydent Szwajcarii, Guy Parmelin. Po przywitaniu obu przywódców, Biden i Putin uścisnęli sobie dłonie.

Biden został powitany na płycie lotniska w Genewie przez szwajcarskiego prezydenta Guya Parmelina w towarzystwie szefów kantonu Genewy i władz miejskich oraz amerykańskich dyplomatów.

Po powitaniu, prezydent USA wsiadł do opancerzonej limuzyny zwanej „Bestią” i przyjechał do pięciogwiazdkowego hotelu Intercontinental. Szwajcaria wysłała do ochrony szczytu 4000 policjantów i żołnierzy. Miejsce spotkania obu polityków, willa La Grange i otaczający ją park, zostały otoczone dwoma kilometrami ogrodzenia z drutu kolczastego. Kilka przecznic wokół hotelu, w którym zatrzymał się Biden, w pobliżu europejskiej siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych, były również ogrodzenia z drutu kolczastego.