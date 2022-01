Joe Biden: Rosja może ruszyć na Ukrainę. Jeśli zaatakują, zwiększymy liczbę żołnierzy w Polsce i Rumunii Małgorzata Puzyr

Manewry Zapad 2021 Russian Defense Ministry Press Service/Associated Press/East New

Rosja może zaatakować Ukrainę Jeśli dojdzie do ataku Rosji, to zwiększymy liczbę żołnierzy NATO w Polsce i Rumunii - zapowiedział podczas konferencji prasowej prezydent USA Joe Biden - To nasz święty obowiązek - dodał.