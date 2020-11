Joe Biden powołał nowego szefa sztabu. Ron Klain zostanie jednym z najpotężniejszych urzędników w Białym Domu

59-letni Ron Klain został mianowany przez Joego Bidena na przyszłego szefa sztabu administracji Białego Domu.

Jak stwierdził Biden, szerokie doświadczenie Klaina wybitnie predestynuje go do tej odpowiedzialnej funkcji. - Głębokie, wielorakie doświadczenie i zdolność Rona Klaina do pracy z ludźmi z całego spektrum politycznego są dokładnie tym, czego potrzebuję od szefa sztabu Białego Domu w chwili, gdy zmagamy się z kryzysem i musimy ponownie zjednoczyć kraj - napisał Biden na Twitterze.

Jak informuje CNN, Klain to osoba, która za administracji Baracka Obamy odpowiadała za walkę z kryzysem epidemii ebola w 2014 roku. Dziennik "The Guardian" nazywa Klaina "carem eboli", gdyż jego sprawne działania wobec kryzysu epidemii eboli były pozytywnie oceniane i przyniosły wiele uznania administracji Obamy.

W obecnej kampanii prezydenckiej Klain ostro krytykował podejście Donalda Trumpa do pandemii koronawirusa. Stwierdził, że Donald Trump wywiesił białą flagę wobec epidemii koronawirusa - informuje CNN.