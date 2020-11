Joe Biden ogłosił skład biura prasowego Białego Domu. Przyszła rzecznik była w przeszłości celem ataków rosyjskich mediów

Jak poinformowali w specjalnym oświadczeniu Biden i Harris, to pierwszy przypadek w historii Stanów Zjednoczonych, gdy kluczowe stanowiska w prezydenckim biurze prasowym, a co za tym idzie całą strategię komunikacyjną i medialną Białego Domu, obejmą kobiety.

Jak przypominał w 2015 roku portal "Politico", podczas jednej z konferencji Psaki nie była w stanie wyjaśnić przedstawicielom amerykańskich mediów, co oznacza umieszczone w oficjalnym oświadczeniu Departamentu Stanu określenie "karuzela" ("carousel voting") w kontekście domniemanych fałszerstw wyborczych dokonywanych przez separatystyczne władze poprzez rozwożenie tych samych osób autobusami do wielu lokalu wyborczych podczas wyborów w Donbasie.

- Prawda jest taka, że gdy czytałam oświadczenie, też nie zorientowałam się, co ono oznacza. Sprawdzę to i poinformuję, co nasz zespół prasowy miał na myśli. - powiedziała wtedy Psaki.

Nową dyrektorką komunikacji Białego Domu zostanie Kate Bedingfield, która pełniła wcześniej tę funkcję w biurze prasowym Joe Bidena, gdy sprawował on stanowisko wiceprezydenta. Bedingfield była też wiceszefową tegorocznej kampanii wyborczej prezydenta-elekta.

- Nasz kraj mierzy się z niespotykanymi dotąd wyzwaniami - od pandemii, po kryzys ekonomiczny, klimatyczny oraz wciąż nierozwiązanym problemem dyskryminacji rasowej. Aby przeciwstawić się tym kwestiom musimy komunikować się z Amerykanami w sposób jasny, uczciwy i transparentny. - oświadczył w niedzielę Biden. - Doświadczony i utalentowany zespół prasowy pomoże nam w tym. To profesjonaliści, których zaangażowanie w pracę Białego Domu odzwierciedli najlepsze cechy naszego narodu. - powiedział.