Joe Biden do Amerykanów: Moje pierwsze 100 dni nie wykończą COVID-19. Nie mogę tego obiecać

Władze stanowe ostrzegają, że nie mają wystarczających środków finansowych potrzebnych do prowadzenia masowych szczepień, gdy szczepionka będzie już dostępna. Opracowanie szczepionki to tylko jedno z gigantycznych zadań. Jej dystrybucja to też ogromne wyzwanie- powiedział. Potrzebujemy pomocy Kongresu, aby zakończyć ponadpartyjne prace, w przeciwnym razie miliony Amerykanów będą czekać miesiące dłużej na szczepionkę.

Biden omówił ścieżkę dystrybucji szczepionki na COVID-19, wzywając Kongres do zapewnienia większych środków, które pozwolą do końca kwietnia zaszczepić 100 milionów ludzi.

Prezydent elekt Joe Biden wyznaczył cele na pierwsze sto dni w reakcji na COVID-19: zaszczepienie 100 milionów ludzi, wymóg noszenia maseczek, do wprowadzenia którego ma uprawnienia i powrót dzieci do szkół.

Administracja Donalda Trumpa zapowiadała, że ​​Stany Zjednoczone są na dobrej drodze do zaszczepienia całej populacji (ok. 330 milionów), do połowy 2021 roku.

Prezydent elekt w wystąpieniu apelował o noszenie maseczek ochronnych, powtarzając swoją prośbę, aby Amerykanie zrobili to przez co najmniej 100 dni, aby spowolnić rozprzestrzenianie się zarazy. Jako prezydent przemówię do narodu amerykańskiego i powiem to, co teraz mówię: potrzebujemy waszej pomocy. Musicie nosić maski tylko przez 100 dni – powiedział Biden. Dodał, że noszenie masek będzie konieczne w budynkach federalnych oraz w samolotach, pociągach i autobusach dalekobieżnych.

Omówił też znaczenie wznawiania zajęć dla dzieci, nazywając to narodowym priorytetem, sprowadzenie dzieci z powrotem do szkoły.

W tej chwili nauka odbywa się zdalnie, a eksperci podpowiadają, że szkoły nie są dużymi źródłami rozprzestrzeniania się wirusa, natomiast uczniowie mają coraz większe opóźnienia w nauce.