Joanna Warecha: Sytuację ludzi w byłych PGR-ach mogą zmienić politycy

Ucieszyły Cię słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który powiedział, że miliard złotych pójdzie jeszcze w tym roku do popegeerowskich gmin, a w następnym roku jeszcze więcej, bo półtora miliarda? Jak patrzysz na ten program wsparcia?

Już w pierwszej edycji, w ubiegłym roku, kiedy we wrześniu pojawiły się informacje na twitterze premiera, a potem w sylwestra, gdy na konferencji Mateusz Morawiecki ogłosił, że będzie powołany fundusz 250 milionów, który potem został zwiększony do 350 tysięcy na „rozświetlenie rzeczywistości popeerelowskiej”, to znaczy w gminach, gdzie funkcjonowały PGR-y…

Poczekaj. Czy nie ujęły cię te piękne słowa?

Nie do końca mnie ujęły. Od razu wtedy napisałam list otwarty do pana premiera, wskazując mu, że te 250 milionów na 1666 PGR-ów, bo tyle ich było, to kropla w morzu potrzeb. Znając sytuację w byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych zdawałam sobie sprawę, że te pieniądze nie trafią bezpośrednio do tych ludzi, którzy pomocy oczekują i potrzebują. I nie zmienią, albo w minimalny, naprawdę minimalny sposób poprawią im sytuację bytową. Pieniądze były przeznaczone do gmin, a gminy nie mogą robić żadnych remontów np. prywatnych mieszkań, które zostały wykupione w przeważającej większości (96 procent) i to jeszcze na początku lat 90., przez byłych pracowników PGR-ów.