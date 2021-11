Joanna Krupa znów zachwyca zdjęciami na Instagramie. Sprawdź najnowsze zdjęcia Joanny

Joanna Krupa to polsko-amerykańska modelka i aktorka. Joanna jest głównym sędzią polskiej edycji Top Model. Joanna Krupa to również aktywistka praw zwierząt. Na swoim Instagramie pokazuje nie tylko zdjęcia z sesji zdjęciowych, ale również dzieli się z fanami swoim życiem prywatnym. Celebrytka lubi zaskakiwać, dlatego sprawdź koniecznie, co nowego na profilu Joanny Krupy! 26.11.2021 na profilu pojawił się post: "Już dziś na BLACK FRIDAY, mam dla Was super niespodziankę! Od dziś z kodem JOANNAKRUPA macie 40% rabatu na ESOTIQ.com na WSZYSTKO! Udanych zakupów 😊#esotiq #esotiqgirls #esotiqclub #esotiqstyle #esotiqlingerie #underwear #bielizna#wspolpraca #blackfriday #blackfriday2021 @esotiq. "

Joanna Krupa jest polsko-amerykańską modelką prezenterką telewizyjną, celebrytką i aktywistką praw zwierząt. W wieku dziecięcym przeprowadziła się wraz z mamą i siostrą do Chicago. Brała udział w wielu sesjach zdjęciowych do magazynów na całym świecie oraz chodziła po wybiegach u znanych projektantów. Dużą popularność w Polsce przyniósł jej program telewizyjny "Top model", w którym była jurorką i prowadzącą. Joanna Krupa angażuje się w wiele akcji dotyczących ochrony praw zwierząt. Na swoim Instagramie przedstawia swoje życie prywatne, fotki z planów zdjęciowych i podróży.

Joanna Krupa na Instgramie. Co nowego u celebrytki?

Już dziś na BLACK FRIDAY, mam dla Was super niespodziankę! Od dziś z kodem JOANNAKRUPA macie 40% rabatu na ESOTIQ.com na WSZYSTKO! Udanych zakupów 😊

#esotiq #esotiqgirls #esotiqclub #esotiqstyle #esotiqlingerie #underwear #bielizna

#wspolpraca #blackfriday #blackfriday2021 @esotiq

My baby girl . Mama Missing you already ❤️ Mama już tęskni😭

Kochani. Przedstawiam wam moją nową asystentkę, Alexę, która kryje się w tym oto urządzeniu Echo Dot. Dzięki niej będę miała więcej czasu dla mojej córeczki, mimo tego, że już za chwilę ruszam do pracy ✈️ Wy też możecie sobie sprawić taką asystentkę, bo z okazji #BlackFriday @amazon.pl oferuje Echo Dot w super cenie. No i dla dzieciaków taka asystentka głosowa to świetny, domowy nauczyciel angielskiego. Idę o zakład, że będą one wydawały jej polecenia po angielsku równie chętnie, jak wy 😉 #współpraca

Kobiecy look w stylu @skechers_poland #Skechers #współpraca #SkechersPoland

Miami’s Charlie’s angels

My polish beauties reunited 💗❤️🥰

My little sunshine 💗

Wow, what a party! 🎈 Dziękuję @fisherprice za piękny kinderbal dla Ashy i jej małych przyjaciół. Amazing birthday ! Thank you @lisashawevents for taking my vision and again going way over and beyond! Photos by @renezadoriphotography #fisherprice #badzmydziecmi #letsbekids

2 years ago today we met the love of our lives 💜. Happy birthday to our biggest joy in life.

