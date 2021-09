Joachim Brudziński: Tusk musi wiedzieć jedno – Polacy szybko wyczuwają ściemę

Czy Polska jest pod „brukselską okupacją”? Wie Pan do czego nawiązuję – do słów posła PiS, Marka Suskiego, który powiedział: „Polska walczyła w czasie II wojny światowej z jednym okupantem, walczyła z okupantem sowieckim, będziemy walczyć z okupantem brukselskim”.

To opinia mojego partyjnego kolegi, którą trudno traktować inaczej niż bon mot na potrzeby medialnej dyskusji. Tego typu ubarwienia zdarzają się w debacie publicznej, ale nie ma sensu tego recenzować.

Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości przyjął ostatnio uchwałę ws. przynależności Polski do Unii Europejskiej oraz suwerenności RR. Uchwała wyklucza możliwość polexitu. Właściwie po co jest ta uchwała? Nie wystarczyły ustne zapewnienia, np. z ust prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego?

Przyjęliśmy ją po to, aby przeciąć to wszystko, co się dzieje wokół tego tematu, zwłaszcza to, co robi totalna opozycja, która opowiada Polakom niestworzone historie o polexicie. Przypomnę, że byłem w partii Porozumienie Centrum, która to jako pierwsze środowisko polityczne w Polsce, postawiła publicznie temat wejścia Polski do NATO i do Unii Europejskiej. Wówczas to obecny „mędrzec” Europy – Lech Wałęsa – bredził coś o „NATO-bis”. Ci, którzy dzisiaj nas próbują ubierać w szaty eurosceptyków, mają bardzo krótką pamięć. Uważaliśmy i uważamy nadal, że przynależność do Unii Europejskiej jest korzystna dla Polski. Mam nadzieję, że uchwała Komitetu Politycznego PiS definitywnie zakończy bicie piany przez opozycję i niektóre media, które próbują wmówić Polakom, że nasza partia chce wyprowadzać Polskę z UE.