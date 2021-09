Joachim Brudziński o słowach Grzegorza Schetyny: Diabeł w ornat się ubrał…

„Ktoś przecież taki język wcześniej wprowadzał do polskiego parlamentu. Przecież to prezes Kaczyński mówił o hołocie i kanaliach. [Grzegorz Braun] wprowadza język do debaty parlamentarnej, który jest absolutnie nieakceptowalny, ale mówię, nie zrobił tego jako pierwszy. Ma swój pierwowzór” – mówił dzisiaj w Radiu ZET Grzegorz Schetyna, poseł PO.

Joachim Brudziński, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości oraz europoseł tej partii, pytany przez polskatimes.pl o komentarz do słów Grzegorza Schetyny, powiedział, że „można byłoby się przerzuć jak w piaskownicy, ale Schetyna jest ostatnią osobą, która może kogokolwiek reprezentować”. – Bo czym się różni język Brauna od języka Schetyny o „pisowskiej szarańczy”, czy jego partyjnego kolegi Sikorskiego, który mówił o „dożynaniu watahy”? Diabeł w ornat się ubrał i ogonem na mszę dzwoni – dodał.