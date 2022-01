Języki zagrożone wyginięciem. 1500 może przestać istnieć do końca wieku

Na świecie istnieje około 7000 uznanych języków. Badania przeprowadzone w Australii wskazują, że „bez działań interwencyjnych proces wymierania języków może zwiększyć się trzykrotnie w ciągu 40 lat przy utracie co najmniej jednego języka miesięcznie”. Zalecają więc tworzenie programów nauczania, które wspierają naukę dwujęzyczną i promują zarówno znajomość języków tubylczych, jak również języków dominujących w danym regionie.

Wyniki badań, prowadzonych przez australijski uniwersytet Australian National University (ANU) zostały opublikowane w internetowym czasopiśmie „Nature Ecology and Evolution”. Australijczycy poddali analizie 51 zmiennych niezależnych, w tym politykę oświatową, wskaźniki społeczno-gospodarcze i cechy środowiskowe. Autorzy badań podkreślają, pozwoliły one też odkryć nieoczekiwane i zaskakujące przyczyny zagrożeń językowych. Należy do nich, np. dobrze rozwinięta sieć dróg. „Stwierdziliśmy, że im więcej dróg łączy obszary wiejskie z miejskimi i wsie z miastami, tym większe jest ryzyko zagrożenia dla języków. To tak, jakby drogi pomagały językom dominującym wyeliminować inne, mniejsze języki” – mówi jeden z naukowców.