Jeżeli strona sklepu ładuje sie za długo- rezygnujemy z zakupów. "Oczekujemy jak najszybszego efektu"

Jeżeli sklep ładuje się zbyt wolno, to nie pomogą najniższe ceny czy najszersza oferta- wynika z raportu opracowanego przez Retail Systems Research. – Motorem napędowym współczesnych zakupów jest koncepcja natychmiastowej gratyfikacji. Podejmując jakiekolwiek działania, oczekujemy jak najszybszego efektu. Zakupy w modelu, jaki oferuje np. Amazon Prime, doskonale wpisują się w te założenie. Dziś zamawiamy wymarzony produkt, a tego samego dnia ląduje on pod naszymi drzwiami. Do mózgu uwalnia się hormon szczęścia, od którego łatwo się uzależnić – tłumaczy Aleksandra Szarmach, Nethansa.

Obecnie, tak jak atrakcyjna oferta, istotna jest również odpowiednia infrastruktura. Nowoczesny sklep internetowy musi być nie tylko zaprojektowany zgodnie z zasadami User Experience, lecz również odpowiednio szybki. 52 proc. objętych badaniem kupujących przyznało, że irytują się, gdy podczas zakupów witryna ładuje się jak.