Jeszcze więcej przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Są wstępne dane! OPRAC.: Lidia Lemaniak

Liczba zakażeń koronawirusem jest jeszcze wyższa niż wczoraj! Ostatniej doby to ponad 36 500 przypadków - podało radio RMF FM, powołując się na dane z Ministerstwa Zdrowia. To oznacza wzrost o 88 proc. w porównaniu do sytuacji z poprzedniego wtorku.