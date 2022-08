Jeszcze więcej olimpijskich emocji dzięki dodatkowej ofercie Eurosportu

Dla tych kibiców, którzy chcą śledzić olimpijskie zmagania na tradycyjnym ekranie telewizora, nadawca przygotował dodatkowe kanały - Eurosport 3, Eurosport 4 i Eurosport 5, dostępne w ofercie wybranych operatorów. Zostaną one uruchomione wyłącznie na czas igrzysk i zapewnią nieprzerwany dostęp do relacji z olimpijskich aren 24 godziny na dobę, bez reklam i w jakości HD. Dzięki temu kibice będą mieli jeszcze szerszy wybór wydarzeń, które w danym momencie będą mogli oglądać.

Trwa finalne odliczanie do Zimowych Igrzysk Olimpijskich PyeongChang 2018. To ostatnia prosta nie tylko dla sportowców walczących o kwalifikację olimpijską, ale również dla kibiców, którzy już niebawem będą śledzić zmagania w Korei Południowej. Eurosport, właściciel praw do transmisji igrzysk oraz miejsce, gdzie bije serce igrzysk olimpijskich w Europie, pokaże relacje z tego wydarzenia na wszystkich dostępnych platformach – w telewizji linearnej oraz w usłudze Eurosport Player.

- Z każdym dniem jesteśmy coraz bliżej PyeongChang 2018. To najbardziej wyczekiwane wydarzenie tego sezonu, dlatego intensywnie się do niego przygotowujemy. Chcemy pokazać, że to u nas bije serce igrzysk, dlatego wykorzystujemy każdą możliwość dotarcia z relacjami do polskich kibiców. Oprócz relacji na naszych flagowych kanałach Eurosport 1 i 2 oraz na platformie Eurosport Player, zdecydowaliśmy się uruchomić aż 3 dodatkowe, tymczasowe kanały. Dzięki temu razem z naszymi partnerami jesteśmy w stanie zaoferować polskim odbiorcom największą dawkę sportowych emocji z olimpijskich aren - powiedziała Dorota Żurkowska-Bytner, SVP Country Manager Discovery w Polsce.

Kanały Eurosport 3, Eurosport 4 i Eurosport 5 wystartują 9 lutego 2018 r. i będą dostępne przez cały czas trwania igrzysk w PyeongChang. Trafią one do oferty wybranych operatorów, którzy zadecydują o formie i sposobie udostępniania ich swoim abonentom.