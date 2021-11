Jeszcze dziś decyzja ws. Marszu Niepodległości

- Marsz Niepodległości powinien się odbyć, ta cała histeria organizowana przez opozycję produkowana jest na użytek zagraniczny. Nie ma to wiele wspólnego z prawdą. Zdarzały się wcześniej jakieś incydenty, jednak jeśli wśród stu tysięcy uczestników pojawi się kilkunastu nieodpowiedzialnych, to nie wpływa to na przebieg czy ideę marszu - ocenił.

Jak zauważył Ryszard Terlecki, incydenty są wykorzystywane, by oskarżać cały marsz i dziesiątki tysięcy ludzi, którzy w nim idą, by wyrazić swoje przywiązanie do niepodległości Polski. - Myślę, że marsz się odbędzie, to kwestia pewnych organizacyjnych rozwiązań - dodał.

Mimo negatywnej decyzji władz stolicy oraz sądu, organizatorzy Marszu Niepodległości zapowiedzieli, że to wydarzenie się odbędzie. - Wciąż szukamy legalnych rozwiązań, a jednym z nich może być zmiana trasy - mówił w niedzielę prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz.