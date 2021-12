"Jesteśmy w apogeum czwartej fali". Minister zdrowia ujawnił liczbę zakażeń

- Dzisiaj mamy potwierdzonych 26 965 nowych zakażeń koronawirusem. To prawie taki sam wynik jak w ubiegłym tygodniu, o 200 przypadków więcej - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski w Polsat News.

Szef resortu zdrowia poinformował też o kolejnych 470 zgonach chorych na COVID-19.

- To minimalny wzrost w stosunku do poprzedniego tygodnia, co potwierdza, że jesteśmy w apogeum czwartej fali zakażeń - stwierdził. - Pytanie, co dalej, czy będziemy obserwowali spadki zakażeń, czy jednak te liczby będą się utrzymywały na podobnym poziomie - dodał.

Minister zdrowia potwierdził również, że dotąd w Polsce nie wykryto jeszcze nowego wariantu koronawirusa Omikron.