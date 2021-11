Jesteś niezaszczepiony i masz Internetowe Konto Pacjenta? Otrzymasz SMS zachęcający do szczepień

Ministerstwo Zdrowia chce zwiększyć liczbę osób zaszczepionych przeciw Covid-19. W tym celu w poniedziałek wyśle SMS-y do ponad 900 tysięcy osób, które są jeszcze niezaszczepione i mają aktywowane Internetowe Konto Pacjenta.

SMS z Ministerstwa Zdrowia będzie wyglądał tak:

Wysyłka SMS-ów ruszy o godzinie 10.

– Czwarta fala epidemii jest falą niezaszczepionych, dlatego podejmujemy kolejne działania, by dotrzeć z informacją o szczepieniach do jak najszerszej grupy osób. Chcemy wykorzystać wszystkie możliwości, stąd dzisiejsza akcja sms-owa nie będzie ostatnią. Przymierzamy się również do wysyłki wiadomości tekstowych zachęcających do szczepień do osób kończących kwarantannę – tłumaczy minister zdrowia dr Adam Niedzielski.