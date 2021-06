Jesteś kierowcą? Za to możesz dostać mandat. 7 grzechów głównych za kierownicą, które będą cię sporo kosztować

W 2019 roku do Policji zgłoszono 30 288 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 2 909 osób. Równocześnie w tym samym roku zgłoszono 455 454 kolizji, których niestety z roku na rok jest coraz więcej.

Od początku lat dziewięćdziesiątych liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce systematycznie rośnie. W latach 2010-2019 liczba samochodów osobowych na drogach zwiększyła się o ponad 6 milionów. Niestety oznacza to także, że rośnie ryzyko wypadku lub kolizji.

Gdzie jest najwięcej wypadków w Polsce?

Jak wynika z policyjnych statystyk, do największej liczby wypadków dochodzi w województwie wielkopolskim, przy czym należy zaznaczyć, że Warszawa liczona jest osobno. Wskaźnikiem używanym do porównania bezpieczeństwa na drogach jest jednak nie liczba wypadków jako taka, lecz liczba ofiar na 100 wypadków. Okazuje się, że najwięcej zabitych na 100 wypadków było w województwie kujawsko-pomorskim, za to jeśli chodzi o rannych najwięcej osób ucierpiało na drogach warmińsko-mazurskiego.