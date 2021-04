Jest wyrok w trybie wyborczym: Michał Kobosko nie musi przepraszać partii Polska 2050

Skandal ze szczepionkami Sputnik V po krytyce na Słowacji. Rosja: Oddajcie ją

Skandal ze szczepionkami Sputnik V na Słowacji. Bratysława oznajmiła, że otrzymane preparaty nie są takie same jak to opisano w czasopiśmie "The Lancet". Reakcja Moskwy była natychmiastowa: Nie mieliście prawa badać Sputnika V. Oddajcie cała partię.