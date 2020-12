Jest wstępny plan powrotu uczniów do szkół. Na początek klasy I-III, potem maturzyści? "Nauczyciele będą mogli się zaszczepić"

- Gdyby się to utrzymało właśnie na poziomie około 10 tysięcy czy nieco poniżej 10 tysięcy zakażeń dziennie, to pewnie byłyby to okoliczności, dla których moglibyśmy zdecydować o powrocie do szkół klas I-III - powiedział minister w PR1.

- Chodzi o to, by dzieci z tych klas i nauczyciele nie spotykali się w szkole. Szkoły są dość duże, niekiedy bardzo duże, więc jest możliwość rozmieszczenia tak zajęć w szkole, żeby nie było kontaktu pomiędzy poszczególnymi grupami, co zmniejsza prawdopodobieństwo transmisji koronawirusa - stwierdził.

Szczepionki dla nauczycieli

Minister poinformował, że rząd przygotuje wariant badania przesiewowego nauczycieli.

- Rozmawiamy o tym ze związkowcami, nauczycielami po to, żeby przed jeszcze powrotem ta grupa, która wracałaby do szkoły, była poddana badaniom na obecność koronawirusa. Chodzi o to, by nauczyciele sami byli pewni co do swojego zdrowia i pewni co do tego, że w tym środowisku nauczycielskim nie będą się wzajemnie zarażać - poinformował.

Nauczyciele będą jedną z pierwszych grup, którym zostanie zaproponowana szczepionka na koronawirusa.

- Nie będziemy tutaj w żaden sposób nakładać jakiegokolwiek obowiązku, natomiast nauczyciele są jedną z pierwszych grup obok lekarzy, pielęgniarek, służb, które są na pierwszym froncie walki z koronawirusem. Jest to cały czas uzgadniane na Rządowym Zespole Zarządzania Kryzysowego - dodał Czarnek.

Nauka zdalna trwa w Polsce od połowy października. Początkowo objęto nią jedynie szkoły średnie. Jednak ze względu na na wciąż rosnącą liczbę zakażeń w kraju, podjęto decyzję o skierowaniu na naukę zdalną również klas IV-VIII, a następnie klas I-III szkół podstawowych. Zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego taki stan rzeczy miał początkowo trwać do końca listopada.