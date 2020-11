Jest trzecia szczepionka na koronawirusa. AZD1222 jest najtańsza i można ją przechowywać w zwykłej lodówce

Szczepionki na COVID-19: Pfizer i Moderna. Działanie, skutki uboczne, wyniki badań. Czym się różnią, co o nich wiemy?

Dwa koncerny farmaceutyczne ogłosiły, że mają gotowe, potwierdzone w testach skuteczne szczepionki na COVID-19. Preparat opracowany przez duet Pfizer-BioNTech został przebadany na 44 tys. pacjentów i jest skuteczny w 90 proc. Środek amerykańskiej firmy biotechnologicznej Moderna ma być skuteczny w blisko 95 procentach. Został przebadany na 30 tys. osób i łatwiej go przechowywać, a co za tym idzie także transportować. Sprawdź, czym jeszcze różnią się szczepionki i co na ten moment o nich wiadomo.