"Jest to tortura". Przedstawiciel ONZ naraził się holenderskiej policji

Nils Melzer, specjalny sprawozdawca ONZ ds. tortur, podtrzymuje swoją krytykę działań holenderskiej policji. Mówi, że „autentycznie obawia się: brutalności policji i eskalacji przemocy w Holandii. Za te krytyczne słowa poskarżyły się na niego do ONZ związki zawodowe holenderskiej policji.

Pomimo skargi złożonej przez holenderskie związki zawodowe policji, Nils Melzer, specjalny sprawozdawca ONZ ds. tortur, podtrzymuje swoją krytykę dotyczącą brutalności policji podczas kilku demonstracji przeciwników obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa w Holandii. Brutalna interwencja W zeszłym tygodniu Melzer ściągnął na siebie gniew holenderskiej policji serią tweetów. W jednym z nich porównał aresztowanie mężczyzny podczas protestu przeciwko obostrzeniom związanym z koronawirusem w Hadze w marcu 2021 do śmierci George'a Floyda, który zginął w wyniku brutalności policji latem 2020 roku. Widać na nagraniu jak policyjny pies gryzie jednego z protestujących, a funkcjonariusze biją demonstrantów pałkami. Nagranie pojawiło się w mediach społecznościowych dopiero niedawno, po ostatnich starciach policji z przeciwnikami ograniczeń związanych z COVID-19.

„Mam wystarczająco dużo doświadczenia w dziedzinie wojny, działań wojskowych i brutalności policji, aby powiedzieć, że jest to tortura” - powiedział Melzer holenderskiemu nadawcy publicznemu NOS „Funkcjonariusze uderzyli mocno, a następnie pozwolili, aby pies policyjny ugryzł człowieka. To jest niepotrzebne, nieproporcjonalne i taki sam brak szacunku dla człowieka, jaki widziałem u George'a Floyda. Ten człowiek wciąż żyje, ale mógł umrzeć od tej przemocy. Przy zastosowanych metodach policjanci zaakceptowali to ryzyko” - podkreślił przedstawiciel ONZ.

Według Melzera, nie ma znaczenia, że wideo, którego użył jako przykładu, miało kilka miesięcy. „Nie umniejsza to autentyczności obrazów, a wiąże się z innymi incydentami brutalności policji” - powiedział profesor. Na podstawie tego wideo może on wnioskować, że nie był to wyjątek, ale „błąd systemu”.

Nietykalna policja, bo z Zachodu? Na Melzera spadła fala krytyki po tym, jak w zeszłym tygodniu tweetował o holenderskiej policji, ale według niego konieczne jest wskazywanie krajów zachodnich, jeśli wykraczają poza linię, jeśli mowa o szanowaniu praw człowieka. W wywiadzie dla „Volkskrant” Melzer powiedział, że nie był zaskoczony krytyką jego tweeta. „Zachodnie demokracje nie reagują dobrze na krytykę. Myślą, że to my jesteśmy dobrzy, że zostałem powołany do kontrolowania innych, a nie nas. Ale czuję, że jeśli nawet policja w Europie Zachodniej lekceważy prawa człowieka, to jest to bardzo śliski temat” - powiedział gazecie.

Melzer powiedział, że choć jest mu przykro, że jego mocne słowa wywołały takie poruszenie, to podtrzymuje swoje porównanie incydentu z zatrzymaniem przy użyciu psa do śmierci George'a Floyda. „W obu przypadkach widzę policjantów, którzy zakładają, że mają prawo użyć przemocy wobec aresztanta, który nie ma możliwości ucieczki. Nie sądzę, że mieli zamiar zabić, ale jeśli bijesz kogoś pałką po głowie i szyi, to jest to niebezpieczne. (...) To nie jest kilku nieokrzesanych policjantów. Jest to kwestoa problemu systemowego, który może mieć destabilizujące skutki” - powiedział Melzer. Jego kadencja jako sprawozdawcy ONZ ds. tortur dobiega końca w październiku 2022, w marcu planuje on odwiedzić Holandię i porozmawiać z policją oraz politykami.

Reakcji Komisji Europejskiej na działania policji holenderskiej oczekuje choćby polski minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Zresztą funkcjonariusze w Holandii słyną z brutalności nie tylko wobec demonstrantów. Ich ofiarą padł też choćby pracujący tam mieszkaniec Niska. Podczas sąsiedzkiej, słownej kłótni interweniowała policja używając siły. Policyjny pies wyszarpał fragmenty mięsa z nogi Polaka. Pana Bartłomieja czeka teraz długa i ciężka rehabilitacja.

Putin nie pozwoli na „kolorową rewolucję” w Kazachstanie