Jest rozporządzenie dot. obostrzeń. Co zmieni się od 28 grudnia?

W opublikowanym w poniedziałek wieczorem rozporządzeniu czytamy, że od 31 grudnia 2020 r. od godz. 19:00 do 1 stycznia 2021 r. do godz. 6:00 na obszarze całego kraju nie będzie można się przemieszczać.

Jednak do 17 stycznia nadal nie będą mogły działać normalnie restauracje. Tak jak obecnie, przedsiębiorcy prowadzący takie punkty, będą mogli wydawać jedynie posiłki na wynos.

Wyjątek stanowią podmioty wykonujące działalność leczniczą, przeznaczone dla pacjentów czy dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych.

Zakaz zgromadzeń

Do 17 stycznia nie wolno także organizować zgromadzeń, za wyjątkiem tych organizowanych na podstawie zawiadomienia albo decyzji - przy czym nie może w nich uczestniczyć więcej niż 5 osób, przy zachowaniu co najmniej 1,5 m odległości między osobami i z koniecznością noszenia maseczek.

Do 17 stycznia mogą natomiast odbywać się zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych. Jednak tam także odległość między osobami wynosić musi co najmniej 1,5 m. kw. W budynkach kultu religijnego nadal obowiązuje limit maksymalnie 1 osoby na 15 m. kw. o raz obowiązek zakrywania nosa i ust.

Do odwołania został przedłużony zakaz organizowania w domach imprez i spotkań powyżej 5 osób. Jednak do tego limitu nie wlicza się osoby organizującej imprezę oraz osób z nią mieszkających. Zgodnie z nowymi przepisami, do limitu nie będzie się także wliczało osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.