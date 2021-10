Jest rezolucja PE ws. granicy z Białorusią. Krytyczna ocena działań polskich władz

Cała trwająca od kilku dni debata i rezolucja, którą przyjęto w czwartek po południu, dotyczyła sytuacji politycznej na Białorusi. Przedmiotem dyskusji na forum PE były losy białoruskich opozycjonistów, działania białoruskiego rządu oraz sytuacja migrantów koczujących przy białoruskich granicach, także przy granicy z Polską. Ostatecznie rezolucja została przyjęta głosami 506 eurodeputowanych. Przeciwko dokumentowi zagłosowało 29 posłów, a 139 wstrzymało się od głosu.

Europarlament przegłosował artykuł rezolucji, który krytycznie odnosi się do działań polskich władz na granicy z Białorusią. Dokument wzywa rząd w Warszawie do dopuszczenia do strefy objętej stanem wyjątkowym mediów, dziennikarzy, ale także przedstawicieli organizacji pozarządowych. Eurodeputowani domagają się też większej przejrzystości i transparentności działań na granicy. Chcą także, by zacieśniona została współpraca z Frontexem, którego szef - Fabrice Leggeri - kilka dni temu bardzo pozytywnie ocenił działania polskich władz w kwestii ochrony granicy z Białorusią. Wiele wskazuje na to, że w najbliższych dniach strefę stanu wyjątkowego wizytować będzie także delegacja ekspertów Komisji Europejskiej wraz z unijną komisarz ds. wewnętrznych Ylvą Johansson.