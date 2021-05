Jest rekomendacja ws. szczepień dla osób niepełnoletnich. Niedzielski: Dziś wieczorem podpiszemy rozporządzenie

Przekonywała jednak, że byłoby bardzo dobrze, gdyby te dzieci można było szczepić jak najszybciej. - Dane z wiosny pokazały, że zakażeń u dzieci powyżej 10. roku życia było dużo i jeśli nie będziemy szczepić dzieci, to wirus będzie się rozprzestrzeniał w tej grupie wiekowej, co utrudni chociażby organizację nauki stacjonarnej – mówiła.

Jak wskazała, to tylko kwestia decyzji rządu, by tych nastolatków szczepić. Decyzja w sprawie może zapaść już w tym tygodniu. Konsultant krajowa pytana o szczepienia młodszych dzieci (12-15 lat) przekazała, że kluczowe w te sprawie będzie stanowisko Europejskiej Agencji Leków, które powinno być wydane w czerwcu.

Obecnie tylko szczepionka Comirnaty firmy Pfizer została dopuszczona przez Europejską Agencję Leków do stosowania u osób w wieku 16 lat i starszych. Comirnaty zawiera cząsteczkę zwaną informacyjnym RNA (mRNA) z instrukcjami wytwarzania białka, nazywanego białkiem S, naturalnie występującego w SARS-CoV-2, wirusie wywołującym COVID-19. Szczepionka działa poprzez przygotowanie organizmu do obrony przed wirusem SARS-CoV-2.

Do sprawy szczepień 16- i 17-latków odniósł się w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski. – Rzeczywiście rozporządzenie planujemy, że będzie dzisiaj wieczorem podpisane, bo w tej chwili został uruchomiony obieg, czyli wszystkie części rządu wypowiadają się na temat kształtu rozporządzenia, bo to jest rozporządzenie całej Rady Ministrów – mówił w rozmowie z dziennikarzami.

Dodał, że choć rodzice muszą wyrazić zgodę na szczepienie młodych ludzi, to nie muszą być przy nim obecni.

Rejestracja od poniedziałku 17 maja

Informacje o szczepieniu niepełnoletnich pojawiły się już na rządowych stronach. Czytamy na nich, że kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19 od niedzieli będzie dostępny na stronie gov.pl. Z kolei rejestracja nastolatków powyżej 16. roku życia rozpocznie się od 17 maja 2021 r.

Trzeba wypełnić kwestionariusz

Przed wizytą w punkcie szczepień trzeba wypełnić „ Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19”. Będzie go można pobrać od niedzieli ze strony https://www.gov.pl/web/szczepimysie/materialy-informacyjne-dla-szpitali-i-pacjentow-dotyczace-szczepien-przeciw-covid-19.

Resort zdrowia zachęca do wcześniejszego pobrania formularza i podpisania go przez opiekuna prawnego. Jeśli ktoś nie będzie miał wydrukowanego kwestionariusza ze sobą, to otrzyma go do wypełnienia w Punkcie Szczepień. Wówczas osoba niepełnoletnia będzie musiała przyjść na szczepienie z opiekunem prawnym, który wyraża zgodę na udzielenia świadczenia.