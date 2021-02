Jest reakcja na zapowiedź unijnych sankcji wobec Rosji. "Ten atak nie zostanie bez odpowiedzi"

Zadziorna Kamila Wybrańczyk w Fame MMA 9. Narzeczona Artura Szpilki debiutuje w klatce! Następna będzie Marta Linkiewicz? ZDJĘCIA 23.02.21

Kamila Wybrańczyk zadebiutuje na gali Fame MMA! 6 marca narzeczona pięściarza Artura Szpilki wejdzie do klatki, by po raz pierwszy w życiu stoczyć walkę w formule MMA. "Kamiszka" przygotowuje się do pierwszego występu w oktagonie bardzo poważnie, trenując i tocząc wiele sparingów. Efekty są piorunujące, o czym możecie się przekonać, oglądając GALERIĘ. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE