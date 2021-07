Jest reakcja Ministerstwa Zdrowia na reportaż dotyczący stanu psychiatrii dziecięcej w Polsce

Tomasz Terlikowski: Decyzja papieża Franciszka jedności w kościele nie buduje

Decyzja papieża Franciszka jest bardziej radykalna. Oczywiście, nie ma zakazu, to prawda. Nie wracamy do sytuacji z czasów Pawła VI. Ale mamy taką oto sytuację, w której do tej pory każdy ksiądz mógł nie pytając nikogo o zgodę, co najwyżej informując, odprawiać mszę świętą trydencką. Ci księża z dnia na dzień taką możliwość stracili. Teraz się muszą zwrócić do biskupa i biskup albo im tę zgodę wyda, albo nie – mówi Tomasz Terlikowski, filozof i publicysta.