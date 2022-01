Jest oświadczenie Legii ws. Emrelego. "Ma obowiązujący kontrakt"

- W związku z pojawiającymi się przekazami medialnymi dotyczącymi relacji między Legią Warszawa i jej zawodnikiem Mahirem Emrelim, informujemy, że Mahir Emreli ma obowiązujący kontrakt i jest zawodnikiem klubu. Legia wielokrotnie wzywała zawodnika do powrotu do klubu i ponownego wykonywania obowiązków wynikających z kontraktu, jak również oferowała zawodnikowi wszelkie niezbędne wsparcie - czytamy w oświadczeniu.

Piłkarze Legii rozpoczęli przygotowania do rundy wiosennej PKO Ekstraklasy, ale bez swojego letniego nabytku. Emreli nie stawił się i wciąż chce rozwiązać kontrakt z klubem po tym jak został zaatakowany przez kibiców.

- Poinformowaliśmy klub, że możemy jednostronnie rozwiązać umowę i posiadamy niezbędne dokumenty. Pierwsza to opinia lekarza uzyskana w Polsce w sprawie pobicia, a druga to opinia psychologa uzyskana w Turcji, według której zawodnik nie będzie mógł skoncentrować się na piłce nożnej i nie wróci do Polski - mówił prawnik piłkarza Anil Dicner w rozmowie z portalem report.az.