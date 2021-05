Jest opinia rzecznika TSUE dotycząca skargi Komisji Europejskiej przeciwko Polsce. Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiada

500 plus za 9 miesięcy przed narodzeniem. Poseł Marek Rutka pyta ministerstwo o definicję dziecka: "To zróżnicowanie jest ideologiczne"

Gdyński poseł Lewicy Marek Rutka kontynuuje starania o przyznanie świadczenia 500 plus dla dzieci jeszcze nienarodzonych. Po październikowym wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zaostrzył prawo aborcyjne, polityk Lewicy wystąpił o przyznanie świadczenia dla swojej narodzonej rok temu córki, za okres, w którym jego żona była w ciąży. Poseł Rutka wystąpił do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z pytaniem o definicję dziecka, wskazując, że część ustaw określa dziecko od momentu narodzin - jak w przypadku 500 plus - a część od poczęcia - jak w przypadku prawa aborcyjnego. - To zróżnicowanie jest czysto ideologiczne - twierdzi poseł Lewicy.